Есть ли в Кыргызстане риски государственной монополии на интернет?

Монополизация интернет-канала, то есть установление контроля над основными точками прохождения интернет-трафика, может повлиять на работу финансового сектора. Такое мнение высказала экономист Нургуль Акимова, пишет телеграмм-канал ЦЭИ "Ой Ордо".

По ее словам, мировая практика (например, КНР, Россия, Турция) свидетельствует, что высокий уровень концентрации управления интернет-инфраструктурой облегчает реализацию политики адресного ограничения или блокировки отдельных зарубежных платёжных сервисов, криптобирж, P2P-платформ и других цифровых продуктов, не прошедших национальную регистрацию, либо не соответствующих требованиям регуляторов.

"Для Кыргызстана такие изменения могут создать дополнительные вызовы. С одной стороны, административное ограничение альтернативных платёжных каналов может повысить защищённость национального рынка и упростить контроль за финансовыми потоками.

С другой стороны, избыточная концентрация доступа к шлюзам может привести к снижению конкуренции, росту операционных издержек и большей зависимости от ограниченного числа поставщиков, что, в свою очередь, может сказаться на удобстве пользователей и динамике развития рынка", - пояснила эксперт.

Ограничение доступа к международным шлюзам может также затруднить интеграцию отечественных финтех-компаний с глобальными системами и повлиять на экспортный потенциал сектора, а также привлекательность страны для иностранных инвесторов и специалистов, добавила Акимова.

Кроме того, такие барьеры могут стимулировать развитие альтернативных и менее прозрачных каналов расчётов, что снизит эффективность инструментов финансового контроля и противодействия незаконным операциям, предупреждает экономист.

Опыт государств с высокой степенью контроля над интернет-каналами и платёжными шлюзами - таких как Турция, Россия и Китай - показывает, что административные и технические ограничения доступа к зарубежным финансовым сервисам и криптовалютным платформам не привели к значительному снижению бытового мошенничества в интернете.

"Несмотря на ужесточение регулирования, развитие национальных фильтров и введение строгих требований к платёжным системам, в указанных странах продолжают фиксироваться случаи интернет-мошенничества, включая мошенничество с переводами, фишинг, незаконные схемы инвестирования и продажу поддельных товаров", - заключила она.

Президент Садыр Жапаров указом от 28 июля ввел апробационный режим по установлению временной государственной монополии на поставку и предоставление международного интернет-трафика с 15 августа 2025 года по август 2026 года.