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В Бишкеке задержан чиновник мэрии при получении взятки

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Бишкеке пресечена коррупционная схема в системе муниципалитета. Как сообщили в ГКНБ КР, с поличным при получении взятки задержан заместитель начальника муниципального территориального управления "Нижняя Ала-Арча" Свердловского района Бишкека - Т.К.Ч.

По данным следствия, чиновник систематически вымогал деньги у владельцев стихийных точек по продаже горюче-смазочных материалов, занимаясь так называемым "крышеванием". Кроме того, за денежное вознаграждение он незаконно предоставлял в аренду муниципальные земельные участки.

Так, 4 августа 2025 года, в рамках расследуемого уголовного дела, Т.К.Ч. был задержан в своём служебном кабинете в момент получения взятки в размере 2 тысячи 300 долларов США.

С учётом собранных доказательств, фигурант был водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР в порядке статьи 96 УПК КР.

Сейчас оперативно-следственная группа работает над установлением других эпизодов противоправной деятельности, а также возможных соучастников.

В ГКНБ подчёркивают недопустимость нарушений закона и напоминают, что за подобные действия будут применяться самые жёсткие меры, вплоть до уголовной ответственности. Граждан, пострадавших от аналогичных схем, просят обращаться по телефону: 0312 62-05-85.


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URL: https://www.vb.kg/448971
Теги:
ГКНБ, мэрия, ГСМ, взятка, Бишкек
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