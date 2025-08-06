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Служба ветеринарии перевела на спецсчет от оказания госуслуг 120 млн сомов

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- Светлана Лаптева
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Служба ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР с начала года собрала более 120 млн сомов.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КР, На специальный счёт от оказания государственных услуг по республике поступило 120 млн 989,6 тыс. сомов.

Из них:

На заработную плату – 61 млн 417,4 тыс. сомов

В Социальный фонд – 10 млн 594,5 тыс. сомов;

На подоходный налог – 6 млн 141,7 тыс. сомов.

Отметим, что план по поступлениям на специальный счёт Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов на 2025 год составляет 200 млн 983,5 тыс. сомов. На сегодняшний день выполнено более 60% данного плана.


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URL: https://www.vb.kg/448976
Теги:
ветеринария, Кыргызстан
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