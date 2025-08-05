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"Абдыш-Ата" и "Мурас Юнайтед" стартуют в Челлендж Лиге АФК

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- Самуэль Деди Ирие
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Клубы из Кыргызстана - "Абдыш-Ата" (Кант) и "Мурас Юнайтед" (Жалал-Абад) - 12 августа начнут выступление в квалификационном этапе АФК Челлендж Лиги сезона 2025/2026, сообщает Кыргызская футбольная федерация.

В турнире участвуют 18 клубов из "Западной" и "Восточной" зон. По итогам квалификации в групповую стадию выйдут 9 команд. Групповой этап стартует в конце октября, и 8 лучших клубов по его итогам продолжат борьбу в плей-офф.

Напомним, с сезона 2024/2025 все клубные турниры АФК разделены на три уровня: Элитная Лига чемпионов, Вторая Лига чемпионов и Челлендж Лига. Квоты распределяются на основе рейтинга стран.

В первом раунде "Мурас Юнайтед" сыграет на выезде против "Абахани Лимитед" (Бангладеш), а "Абдыш-Ата" примет сирийский клуб "Хуттин" в Бишкеке на стадионе им. Д. Өмүрзакова. Начало матча - 20:00.

Билеты уже доступны на сайте iticket.kg. Футбольная федерация призывает болельщиков поддержать кыргызские клубы на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/448978
Теги:
футбол, Кыргызстан
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