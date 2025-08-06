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Строительство водохранилища на реке Урмарал устранит дефицит поливной воды

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- Светлана Лаптева
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В рамках рабочей поездки руководства Службы водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности были посещены ирригационные объекты в районах Айтматов, Бакай-Ата, Талас и Манас Таласской области. На месте была изучена подача поливной воды фермерам, ход вегетации и строительство новых объектов, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В первую очередь была осмотрена нуждающаяся в реабилитации система Большого Таласского канала, обеспечивающая более 20 тысяч гектаров посевных площадей в районах Бакай-Ата и Айтматов. Длина канала составляет 74,4 км, из которых только 10,9 км облицованы бетоном. Пропускная способность канала - 12 м³/сек. На данном канале возникают трудности при распределении воды. В настоящее время Главным управлением Таласской области и районным управлением водного хозяйства Айтматова ведётся ремонт канала.

Также в районе Талас планируется строительство водохранилища объемом 6 млн м³ на истоке реки Кен-Кол с целью накопления и рационального использования оросительной воды. После реализации проекта улучшится водообеспечение 4 277 гектаров сельхозугодий, а также подача воды с реки Талас в Большой Таласский канал.

В Бакай-Атинском районе планируется строительство второго водохранилища (БДР) объемом 50 млн м³ на истоке реки Урмарал. Оно будет обеспечивать стабильную подачу воды на 13 294 гектара орошаемых земель района.

На сегодняшний день в весенне-летний период наблюдается дефицит воды, что сказывается на фермерских хозяйствах. После строительства БДР дополнительно можно будет ввести в оборот до 1 200 гектаров новых орошаемых земель и устранить дефицит влаги в критические агропериоды.

В ходе поездки было поручено соответствующим подразделениям обеспечить бесперебойную подачу поливной воды населению в период вегетации, а также завершить строительные работы качественно и в срок.


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URL: https://www.vb.kg/448980
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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