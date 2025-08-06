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В селе Ызар начато строительство торгово-логистического центра для фруктов

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- Светлана Лаптева
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В селе Ызар Ала-Букинского района на базе многоотраслевого сельскохозяйственного кооператива начато строительство торгово-логистического центра для фруктов вместимостью 450 тонн.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, в настоящее время приобретено оборудование для сушки фруктов, подготавливается площадка для его установки. Строительство объекта проходит в два этапа: на первом этапе уже построено два хранилища для фруктов по 300 тонн.

На 2025 год запланировано завершение строительства холодильного склада вместимостью 450 тонн (три холодильника по 150 тонн каждый), а также запуск мойки для мытья фруктов стоимостью 850 тысяч сомов. Кроме того, цех уже оснащён оборудованием для упаковки и заморозки фруктов.

В ближайших планах – приобретение оборудования для переработки молока и производства курута.


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URL: https://www.vb.kg/448981
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан
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