В Таласской области назначен новый представитель КФБ

Главный секретарь Кыргызского футбольного биримдиги (КФБ) Медербек Сыдыков в рамках рабочей поездки в Таласскую область посетил строящийся в Таласе современный стадион на 5000 мест. Этот важный инфраструктурный объект планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.

В ходе визита Медербек Сыдыков представил нового руководителя футбольной ассоциации Таласской области - Осмонова Аската Торобаевича. На официальной встрече также присутствовали первый заместитель полпреда Президента КР в Таласской области Нургазы Асылбеков, и.о. мэра города Талас Айбек Көчөрбаев, а также сотрудники и тренеры местной футбольной организации.

Ранее данную должность занимал Сүйүнтбеков Айбек Озубекович. КФБ выразил ему благодарность за многолетний труд и вклад в развитие футбола в регионе, а новому руководителю пожелал успехов в дальнейшей работе.

Кроме того, в ближайшее время планируется создание нового футбольного клуба, который будет представлять город Талас в Премьер-лиге Кыргызстана в следующем сезоне.