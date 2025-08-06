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В Бишкеке стартовал теннисный турнир ATF Junior-2025

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- Самуэль Деди Ирие
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В столице Кыргызстана начались игры международного теннисного турнира BISHKEK ATF Junior Circuit-2025. Соревнования проходят на кортах спортивного комплекса "Тай-брейк" с участием юных теннисистов в возрасте до 14 лет.

В турнире принимают участие 64 спортсмена из шести стран: Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Саудовской Аравии, Южной Кореи и Гонконга.

Матчи проходят ежедневно с 9:00. Турнир дает молодым теннисистам возможность проявить себя на международной арене и побороться за ценные рейтинговые очки и призы.


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URL: https://www.vb.kg/448986
Теги:
теннис, Бишкек, Кыргызстан
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