В Бишкеке стартовал теннисный турнир ATF Junior-2025

В столице Кыргызстана начались игры международного теннисного турнира BISHKEK ATF Junior Circuit-2025. Соревнования проходят на кортах спортивного комплекса "Тай-брейк" с участием юных теннисистов в возрасте до 14 лет.

В турнире принимают участие 64 спортсмена из шести стран: Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Саудовской Аравии, Южной Кореи и Гонконга.

Матчи проходят ежедневно с 9:00. Турнир дает молодым теннисистам возможность проявить себя на международной арене и побороться за ценные рейтинговые очки и призы.