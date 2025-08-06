Начато строительство служебного жилья для военнослужащих в Бишкеке

Как сообщает пресс-служба Минобороны КР, в военном городке Военного института ВС КР состоялась церемония закладки капсулы строительства служебного жилого дома для военнослужащих.

В мероприятии приняли участие министр обороны Кыргызской Республики генерал-майор Руслан Мукамбетов, руководство и личный состав Бишкекского гарнизона.

Жилой дом будет построен в соответствии с современными стандартами и обеспечен всеми необходимыми условиями.

Завершение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2026 год.