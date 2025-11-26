"Кыргызстан подтвердил свою способность принимать события мирового уровня"

Всемирные игры кочевников - один из ключевых международных брендов Кыргызстана, повышающий туристическую привлекательность страны и укрепляющий её имидж на мировой арене. В преддверии Игр, которые состоятся в 2026 году, наш корреспондент VB.KG поговорила с Белеком Усенбековым, заместителем руководителя Международного секретариата Всемирных игр кочевников и координатором спортивного направления. Он рассказал о ходе подготовки, расширении географии участников, особенностях новых программ, инфраструктурных задачах и том, чем предстоящие Игры будут отличаться от предыдущих.

Как продвигается подготовка к предстоящим Всемирным играм кочевников?

Подготовка ведётся в активной фазе. Организационный комитет сформирован в начале года и включает представителей всех ключевых министерств и ведомств. Его возглавляет заместитель председателя Кабинета министров КР Эдиль Байсалов, что подчёркивает высокий уровень государственной поддержки проекта.

Международный секретариат занимается оперативной координацией, продвижением Игр за рубежом, формированием программ спорта, культуры и науки, а также работой с международными организациями и странами-участницами. Благодаря раннему запуску оргработы удалось выстроить более чёткую систему взаимодействия между ведомствами и повысить уровень эффективности подготовки.

Какие страны уже подтвердили участие и ожидается ли расширение списка?

Количество стран, участвующих в Играх, растёт на протяжении всего существования проекта.

2014 год - 19 стран. 2016 год - 61 страна. 2018 год - 84 страны. 2022 год (Турция) - 79 стран. 2024 год (Казахстан) - 89 стран.

В 2026 году Кыргызстан ожидает порядка 100 стран. В конце июня оргкомитет направил приглашения по дипломатическим каналам и профильно через министерства культуры, спорта и науки других государств.

Программа Игр включает три ключевых компонента - спорт, культуру и науку - что делает проект уникальным по структуре и отличает его от Олимпийских игр и других международных спортивных мероприятий.

Какие новые элементы появятся в спортивной и культурной программах?

Спортивная программа будет особенно насыщенной - 43 вида спорта, многие из которых являются традиционными для кочевых народов. Ожидается около 3000 спортсменов.

Новым станет расширенная показательная программа, где каждая страна сможет представить свои национальные игры. Это создаёт площадку для межкультурного обмена и продвижения традиционных видов спорта.

Церемония открытия пройдёт 31 августа в Бишкеке. После этого все делегации направятся в Иссык-Кульскую область, где пройдут основные спортивные, культурные и научные мероприятия.

Культурная программа включает международный этнофестиваль, конкурсы этномузыки, этномоды, этнохита, а также соревнования сказителей эпосов. Они пройдут в культурном центре Рух Ордо и в ущелье Кырчын, создавая уникальную атмосферу аутентичности.

На каком этапе находятся инфраструктурная подготовка и межведомственная работа?

Летом был утверждён межведомственный план по подготовке Игр с чётким распределением обязанностей между госорганами с мая 2025 по сентябрь 2026 года.

Министерство культуры отвечает за все культурные мероприятия, Госагентство спорта за спортивную программу, Министерство науки за проведение международных научно-практических конференций, МИД за продвижение Игр и взаимодействие с дипломатическими миссиями, МВД, Минздрав, Минтранс и другие ведомства за безопасность, медицинское обеспечение, логистику.

Финансирование проекта обеспечивает Кабинет министров. Бюджет находится на этапе формирования и должен быть утверждён до конца года Министерством финансов.

С какими вызовами сталкивается секретариат на текущем этапе?

Задачи масштабные и многопрофильные - от логистики и транспортных схем до обеспечения безопасности, размещения делегаций, подготовки объектов и международного продвижения. Большинство вызовов связано именно с необходимостью синхронизировать действия многочисленных государственных структур.

Чем предстоящие Игры будет отличаться от Игр 2018 года?

Главное отличие разработка полного пакета документов, регулирующих проведение Игр. В 2018 году передача Игр Турции носила символический характер, без концепции и официальных руководств, что усложнило проведение.

Сейчас готовится:

соглашение между принимающей стороной и секретариатом, концепция Игр, руководство по проведению, перечень обязательных национальных видов спорта.

Каков экономический и туристический эффект от ВИК?

Игры кочевников стали одним из самых успешных инструментов продвижения Кыргызстана на международной арене.

После первых Игр туристический поток вырос в 3–5 раз. Значительно улучшился имидж страны: Кыргызстан стал ассоциироваться с уникальной культурой кочевников, природой и гостеприимством.

Презентации и ролики о Кыргызстане регулярно появлялись на Euronews и других международных каналах. Страна вошла в топ туристических рекомендаций National Geographic и ряда мировых сообществ.

Что станет главной изюминкой мероприятия?

31 августа совпадут сразу четыре масштабных события:

День независимости Кыргызстана,

открытие саммита ШОС с участием около 15 глав государств, презентация нового стадиона в Бишкеке "Азаттык Арена" на более 50 тыс. зрителей, торжественная церемония открытия Всемирных игр кочевников, подготовленная международной командой режиссёров.

Закрытие Игр пройдёт на ипподроме Чолпон-Аты, где состоится театрализованное представление и финальная церемония.