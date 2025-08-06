Погода
$ 87.22 - 87.70
€ 100.47 - 101.47

КПЛ-2025: Стартует 16-й тур чемпионата Кыргызстана по футболу

201  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Канте состоится первый матч 16-го тура Премьер-лиги Кыргызстана сезона 2025 года. Встреча между "Абдыш-Атой" и "Озгоном" откроет очередной тур национального футбольного первенства. Об этом сообщает пресс-служба Кыргызской Премьер-Футбольной Лиги (КПФЛ).

Ранее запланированный на 10 августа матч между лидерами таблицы - "Дордоем" и "Мурас Юнайтед" - перенесён в связи с участием команды из Джалал-Абада в Лиге Вызова АФК.

После 15 сыгранных туров в чемпионате лидирует "Мурас Юнайтед" с 35 очками, на втором месте - "Барс" (33), на третьем - "Алай" и "Дордой" (по 32 очка), на пятом - "Абдыш-Ата" (29).

Расписание матчей 16-го тура:

6 августа, Кант, "Нитро Арена", 21:00 - Абдыш-Ата vs Озгон

8 августа, Кочкор-Ата, "Нефтчи", 21:00 - Нефтчи vs Илбирс

9 августа, Беш-Кунгей, "Достук Арена", 21:00 - Талант vs Бишкек Сити

9 августа, Ош, стадион им. А. Суюмбаева, 21:00 - ОшМУ vs Барс

9 августа, Бишкек, стадион "Алга", 21:00 - Алга vs Кыргызалтын

10 августа, Ош, стадион им. А. Суюмбаева, 21:00 - Алай vs Азиягол

Матч "Дордой" - "Мурас Юнайтед" состоится позднее.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448991
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  