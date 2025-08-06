КПЛ-2025: Стартует 16-й тур чемпионата Кыргызстана по футболу

В Канте состоится первый матч 16-го тура Премьер-лиги Кыргызстана сезона 2025 года. Встреча между "Абдыш-Атой" и "Озгоном" откроет очередной тур национального футбольного первенства. Об этом сообщает пресс-служба Кыргызской Премьер-Футбольной Лиги (КПФЛ).

Ранее запланированный на 10 августа матч между лидерами таблицы - "Дордоем" и "Мурас Юнайтед" - перенесён в связи с участием команды из Джалал-Абада в Лиге Вызова АФК.

После 15 сыгранных туров в чемпионате лидирует "Мурас Юнайтед" с 35 очками, на втором месте - "Барс" (33), на третьем - "Алай" и "Дордой" (по 32 очка), на пятом - "Абдыш-Ата" (29).

Расписание матчей 16-го тура:

6 августа, Кант, "Нитро Арена", 21:00 - Абдыш-Ата vs Озгон

8 августа, Кочкор-Ата, "Нефтчи", 21:00 - Нефтчи vs Илбирс

9 августа, Беш-Кунгей, "Достук Арена", 21:00 - Талант vs Бишкек Сити

9 августа, Ош, стадион им. А. Суюмбаева, 21:00 - ОшМУ vs Барс

9 августа, Бишкек, стадион "Алга", 21:00 - Алга vs Кыргызалтын

10 августа, Ош, стадион им. А. Суюмбаева, 21:00 - Алай vs Азиягол

Матч "Дордой" - "Мурас Юнайтед" состоится позднее.