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Умер бывший капитан "Порту" Жорже Кошта

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- Самуэль Деди Ирие
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На 54-м году жизни внезапно скончался бывший капитан "Порту" Жорже Кошта. По данным португальских СМИ, причиной смерти стала остановка сердца на тренировочной базе клуба.

Кошта был одной из ключевых фигур в составе "Порту", который под руководством Жозе Моуринью выиграл Лигу чемпионов в 2004 году. За карьеру он провёл 15 сезонов за родной клуб, выиграв восемь чемпионатов Португалии и множество других трофеев. За характер и лидерские качества его прозвали "Зверь" (Bicho).

На пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов наставник "Фенербахче" Жозе Моуринью с трудом сдерживал эмоции, вспоминая своего бывшего капитана:

"Это часть моей истории, которая ушла... Жорже был тем, кто убирал всё лишнее и позволял тренеру спокойно работать. Такой капитан - мечта для любого тренера", - сказал Моуринью.

"Давайте на время забудем о футболе и подумаем о Жорже, о его семье, о его детях... Я знаю, что если бы он мог, он бы сказал мне: "Проведи пресс-конференцию, сыграй матч, выиграй и не думай обо мне". Я так и поступлю… а поплачу потом".

Смерть Жорже Кошты стала большим ударом не только для его семьи, но и для всего португальского футбола.


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URL: https://www.vb.kg/448995
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