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Новак Джокович пропустит турнир в Цинциннати

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- Самуэль Деди Ирие
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Шестая ракетка мира Новак Джокович отказался от участия в турнире ATP Masters 1000 в Цинциннати, который стартует 7 августа и является последним крупным соревнованием перед Открытым чемпионатом США. Об этом сообщили организаторы турнира.

Таким образом, сербский теннисист не сыграет ни одного официального матча с момента поражения в полуфинале Уимблдона от Янника Синнера. Перерыв в выступлениях Джоковича составит более месяца. Ранее он также снялся с "Мастерса" в Канаде, матчи которого проходят в эти дни.

В последние годы 38-летний Джокович сознательно ограничивает календарь, чтобы сохранить физическую форму и сосредоточиться на турнирах "Большого шлема". Однако после Уимблдона он признал, что выдерживать соревновательные нагрузки становится всё труднее:

"Возраст и износ тела дают о себе знать. Я по-прежнему могу играть хорошо, но к концу турнира чувствую, что выхожу на матч с наполовину пустым баком. Так невозможно побеждать", - заявил Джокович.

С 2023 года Джокович не выигрывал ни одного турнира "Большого шлема". Последние семь мейджоров поделили между собой Янник Синнер и Карлос Алькарас. Синнер будет защищать титул в Нью-Йорке.

Ожидается, что Джокович всё же примет участие в турнире смешанных пар на US Open. Он получил специальное приглашение и сыграет в дуэте с соотечественницей Ольгой Данилович за неделю до начала основной сетки.


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URL: https://www.vb.kg/448996
Теги:
США, теннис
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