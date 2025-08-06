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Таэквондисты Кыргызстана примут участие в Kazakhstan Open-2025 в Астане

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- Самуэль Деди Ирие
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В Астане пройдет международный рейтинговый турнир по таэквондо Kazakhstan Open-2025 категории G-1. Соревнования пройдут во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

В турнире примут участие более 750 спортсменов из разных стран, включая кадетов, юниоров и взрослых. Среди участников - делегация Кыргызстана.

Турнир входит в официальный календарь World Taekwondo и соберет спортсменов из Афганистана, Армении, Канады, Франции, Индии, Ирана, Казахстана, Кувейта, Кыргызстана, Омана, Люксембурга, Марокко, Непала, Пакистана, Палестины, Китая, Саудовской Аравии, Турции, Туниса, ОАЭ, США, а также индивидуальных нейтральных спортсменов.

Это важное событие для кыргызстанских спортсменов на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/449000
Теги:
Казахстан, таэквондо, Кыргызстан
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