В лаборатории карантина растений Минсельхоза проведено 30348 экспертиз

В целях выявления карантинных объектов и регулируемых некарантинных вредных организмов из растительной сельскохозяйственной продукции, за 7-месяцев 2025 года в лаборатории по карантину растений поступило –12489 образцов, из них:

- от импортной подкарантинной продукции 5958 образцов;

- от экспортной подкарантинной продукции 3999 образцов;

- от обследовательских мероприятий 646 образца;

- по заявкам 387 образцов;

- по феромонным ловушкам 1471 образцов.

По сообщению пресс-службы Минсельхоза КР, проведено 30348 экспертизы, выявлено 14 вида карантинных вредных организмов (повилика, горчак ползучий, калифорнийская щитовка, личинки соснового черного усача, западный цветочный трипс, тутовая щитовка, червец Комстока, золотостая картофельная нематода, восточная плодожорка, коричневый вирус плодов томата, кольцевая бактериальная гниль, стеблевая нематода, яблонная муха, непарный шелкопряд).