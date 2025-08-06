Александр Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ

Российский форвард и капитан "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин заработал 161,72 миллиона долларов за карьеру в Национальной хоккейной лиге, что делает его лидером по суммарному доходу среди всех игроков НХЛ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Sportrac.

Ожидается, что в последний год контракта Овечкин получит ещё около 10 миллионов долларов. Второе место в рейтинге занимает канадец Сидни Кросби из "Питтсбург Пингвинс" с доходом 155,89 миллиона долларов, третье - россиянин Евгений Малкин (146,87 миллиона).

6 апреля 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забив 895-ю шайбу в матче против "Нью-Йорк Айлендерс".

Свой путь в НХЛ Александр начал в 2005 году и выступает исключительно за "Вашингтон Кэпиталс". В 2018 году он вместе с командой выиграл Кубок Стэнли. Контракт Овечкина с клубом действует до 2026 года.