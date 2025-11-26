В Бишкеке стартовал государственный визит Владимира Путина

В Бишкеке начался государственный визит президента России Владимира Путина. Его программа стартовала со встречи с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Лидеры проведут переговоры в расширенном и узком форматах, обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономическое взаимодействие, энергетические проекты и вопросы региональной безопасности и др.

Ожидается, что в рамках визита стороны подпишут ряд документов, направленных на укрепление стратегического партнёрства между двумя странами. Также запланированы совместные мероприятия и участие Путина в саммите ОДКБ.