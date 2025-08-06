В Ошской области стартуют работы по реконструкции канала "Араван Ак-Буура", сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Канал "Араван Ак-Буура" является одним из крупнейших межрайонных ирригационных каналов региона. Построенный в 1968 году, его протяжённость превышает 31 км, а пропускная способность составляет 25 м³/сек. Через канал осуществляется подача оросительной воды на земли айыльных аймаков Жапалак и Төлөйкөн города Ош, а также Керме-Тоо Араванского района и других хозяйств. Общая площадь орошаемых земель превышает 16 тысяч гектаров.

Канал берёт начало от реки Ак-Буура и обеспечивает полив основных сельскохозяйственных культур региона - пшеницы, кукурузы, хлопка и овощей. Климат в районе - полупустынный, с летними температурами до +40°С, что делает надёжное водоснабжение особенно актуальным.

На сегодняшний день многие гидротехнические сооружения канала - селедуки, акведуки и др., построенные ещё в советский период, пришли в негодность и требуют модернизации.

В этой связи, при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) выделено 17 миллионов евро на реализацию проекта. Реконструкция будет проводиться поэтапно, в три лота, и уже в сентябре 2025 года начнутся строительные работы.

Ожидается, что реконструкция канала "Араван Ак-Буура" значительно повысит эффективность водоснабжения, обеспечит устойчивое развитие сельского хозяйства и улучшит условия жизни фермеров в регионе.