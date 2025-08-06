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Индия заменит Малайзию на Кубке наций CAFA-2025

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Индии по футболу примет участие в Кубке наций CAFA-2025 вместо отказавшейся от турнира Малайзии.

Индия выступит в группе B вместе с Таджикистаном, Афганистаном и Ираном. В группе A сыграют Туркменистан, Оман, Кыргызстан и Узбекистан.

Второй по счету турнир соберет восемь команд: шесть стран-членов CAFA - Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Афганистан и Иран - а также сборные Омана и Индии.

Матчи группы A пройдут в Узбекистане, группы B - в Таджикистане. Победители групп встретятся в финале, а занявшие вторые места сразятся за бронзу.

Действующим обладателем трофея является сборная Ирана.


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URL: https://www.vb.kg/449008
Теги:
Индия, Малайзия, футбол
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