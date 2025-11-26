Погода
В Бишкеке урегулировали конфликт в швейном цеху с иностранными работниками

162  0
Рабочий конфликт в одном из швейных цехов Бишкека урегулирован: иностранным сотрудникам, заявившим о задержке заработной платы, деньги полностью выплачены. Стороны пришли к взаимопониманию, ситуация стабилизирована. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Поводом для проверки стало распространившееся в кыргызском сегменте интернета видеобращение иностранных граждан, в котором они сообщили о задержке зарплаты, изъятии паспортов и неподобающем отношении со стороны работодателя. Данный факт был зарегистрирован в ЖУИ УВД Первомайского района, после чего начата доследственная проверка.

Сотрудники Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД Бишкека установили всех участников происшествия. Для выяснения обстоятельств они были доставлены в милицию, где в ходе разбирательства удалось достигнуть взаимопонимания между работниками и работодателем.

В настоящее время конфликт полностью исчерпан. По итогам доследственной проверки действиям всех сторон будет дана правовая оценка.

Все вопросы, касающиеся иностранных граждан, находятся под контролем руководства.


Теги:
зарплата, швейная отрасль, Бишкек, милиция
