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Умер бывший президент Румынии Ион Илиеску

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Бывший президент Румынии Ион Илиеску умер после почти двух месяцев пребывания в больнице, сообщило правительство. Ему было 95 лет.

"С глубоким прискорбием сообщаем о смерти бывшего президента Румынии Иона Илиеску. Бывший президент Румынии скончался сегодня, 5 августа 2025 года, в клинической больнице неотложной помощи имени профессора Агриппы Ионеску. Правительство Румынии выражает соболезнования семье и всем близким", - говорится в сообщении.

По данным медицинского центра, смерть наступила в 15:55 по местному времени. Представители больницы отметили, что в течение 57 дней госпитализации бывшего президента Румынии врачи прилагали все усилия, чтобы обеспечить ему необходимый уход и лечение.

Премьер-министр Румынии Илие Боложан отметил, что в период правления Илиеску были приняты решения, оказавшие значительное влияние на развитие Румынии, включая Снаговскую декларацию и закон о пересмотре Конституции. В правительстве уточнили, что подробности программы церемонии прощания, организованной в честь бывшего главы государства, сообщат позднее.

Источник: РБК


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URL: https://www.vb.kg/449010
Теги:
президент, Румыния
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