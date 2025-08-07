Кыргызские стартаперы могут попасть в Кремниевую долину

Парк высоких технологий Кыргызстана (ПВТ) объявил о старте приёма заявок на участие в программе Unicom from KG - конкурсе для IT-стартапов, победители которого смогут пройти обучение в США, в акселераторе Draper University.

Как сообщили в ПВТ, трое финалистов получат возможность пройти пятинедельную программу Hero Training в самом сердце мировой инновационной индустрии - Кремниевой долине. Обучение включает интенсивные занятия, менторскую поддержку от топ-экспертов, нетворкинг с предпринимателями со всего мира и защиту проектов перед потенциальными инвесторами.

К участию допускаются граждане КР от 18 лет, представляющие IT-стартап. От каждого проекта - один представитель, желательно основатель. Важное условие - питч на английском языке: 3 минуты презентации и 2 минуты на ответы жюри.

В случае победы ПВТ получает 3% доли в стартапе, что отражает принцип партнёрского участия и поддержки развития IT-среды в стране.

Заявки принимаются через официальные ресурсы ПВТ КР. Подробности и формы для подачи доступны на сайте Парка высоких технологий.