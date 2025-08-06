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С июля в КР выявили сотни нарушений при перевозке опасных грузов

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В Кыргызстане наложены штрафы на 82 753 500 сомов за нарушения при перевозке тяжеловесных и опасных грузов. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Масштабные профилактические рейды "Опасный груз" и "Тяжёлый груз" проводятся на всей территории республики с 23 июля 2025 года. Их цель - выявление и пресечение нарушений, связанных с транспортировкой опасных веществ (взрывчатые, легковоспламеняющиеся, токсичные, радиоактивные материалы и др.) и тяжеловесных грузов.

Причиной кампании стали участившиеся дорожно-транспортные происшествия с участием подобного транспорта, многие из которых сопровождались гибелью людей. Также зафиксированы случаи повреждения и загрязнения улично-дорожной сети.

Контрольные и профилактические мероприятия осуществляются сотрудниками Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД КР и будут продолжены в плановом порядке по всей стране.


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URL: https://www.vb.kg/449012
Теги:
штраф, Кыргызстан, автомобили, ГУОБДД
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