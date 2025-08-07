Погода
The Lancet: Загрязнение пластиком признали серьезной угрозой для здоровья

- Светлана Лаптева
Пластиковое загрязнение признано "серьезной, растущей и недооцененной" угрозой для здоровья человека. Новый обзор, опубликованный в журнале The Lancet, предупреждает: пластик наносит масштабный ущерб, ежегодно унося жизни и провоцируя болезни, а связанные с этим экономические потери превышают 1,5 триллиона долларов.

Авторы обзора сравнивают воздействие пластика с такими известными опасностями, как загрязнение воздуха свинцом. Особую тревогу вызывают микропластик и наночастицы, которые уже обнаружены в организме человека, включая ткани сердца, легких и плаценты.

Хотя полностью эффект воздействия этих частиц на здоровье еще не изучен, исследования уже показывают их потенциальную связь с воспалением, нарушениями обмена веществ и репродуктивными проблемами.

Обзор приурочен к началу нового раунда переговоров ООН в Женеве, где представители почти 180 стран вновь попытаются согласовать первый в мире юридически обязывающий договор по борьбе с пластиковым загрязнением. Авторы призывают делегатов не упустить шанс на международное сотрудничество в борьбе с глобальным кризисом.

Согласно отчету, с 1950 года мировое производство пластика выросло с 2 до 475 миллионов тонн в год и к 2060 году может утроиться. При этом перерабатывается менее 10 процентов всего объема. Специалисты подчеркивают: без жестких международных мер ситуация будет лишь ухудшаться, а воздействие пластика на здоровье - усиливаться.

Ранее ученые раскрыли неожиданный путь попадания микропластика в организм. Оказалось, что основной источник - вовсе не еда или вода, а воздух внутри квартир и автомобилей.

Источник: lenta.ru


Теги:
