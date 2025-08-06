Из Баткенского госуниверситета и его филиалов отчислены 2170 студентов

В результате проверки, проведённой ГКНБ из учебных заведений Баткенской области отчислены 2170 студентов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, основанием стали массовые нарушения правил посещаемости и игнорирование требований высших и специализированных учебных заведений.
Проверка проводилась в рамках мероприятий по выявлению и пресечению коррупционных и иных противоправных проявлений в системе образования.
Согласно данным ГКНБ, отчисления распределились следующим образом:
Главное учреждение Баткенского государственного университета - 570 студентов;
Кызыл-Кийский гуманитарно-педагогический институт имени М.М. Тайирова - 801;
Кызыл-Кийский институт технологии, экономики и права - 380;
Сулюктинский гуманитарно-экономический институт имени А.А. Машрабова - 171;
Многопрофильный колледж при БатГУ - 234;
Колледж педагогики и коммуникаций при БатГУ - 14.