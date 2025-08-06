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В Кыргызстане за неделю выявили 388 пьяных водителей

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С 28 июля по 3 августа выявлено 24 854 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

из них:

-1 145 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;

-388 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

-253 незаконное затемнение стёкол автомобиля;

-1 961 за нарушения ПДД с участием пешеходов;

-4 223 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

-125 случаев Авто хулиганство;

- 3 766 случая превышения скоростного режима;

- 7 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;

-кроме того, 10 390 факта нарушения других правил дорожного движения:

-2 596 автомашин водворены на штрафную стоянку.

ГУОБДД призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения


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URL: https://www.vb.kg/449020
Теги:
алкоголь, ПДД, Кыргызстан, автомобили, ГУОБДД
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