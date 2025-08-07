В преддверии TED Talk 3: новая ценность недвижимости вне цены за метр

Бишкек, август 2025 года - После успешного проведения двух первых мероприятий в рамках серии TED Talk, посвященной концепции города, в котором хочется жить, третья сессия TED Talk состоится 15 августа 2025 года в отеле Sheraton Bishkek на тему: "Расшифровка новой ценности недвижимости - за пределами квадратных метров". Сессия станет площадкой для предметного диалога между представителями органов государственной власти, экспертами в области градостроительства, инвесторами и будущим городским сообществом.

Мероприятие организовано компанией RCA Living в сотрудничестве с ведущими стратегическими партнерами отрасли и обещает предложить многогранный взгляд и прорывные идеи, направленные на переосмысление ценности недвижимости в Бишкеке и других городах, находящихся в стадии активных преобразований.

В условиях, когда качество жизни становится ключевым критерием при выборе недвижимости, TED Talk 3 станет открытой и вдохновляющей дискуссионной площадкой главного вопроса: Что сегодня определяет ценность недвижимости - Площадь или качество жизни?

На фоне стремительных изменений глобальных потребительских трендов покупатели жилья всё реже ориентируются исключительно на количество квадратных метров. Всё большее значение приобретают такие факторы, как естественное освещение, комплексная инфраструктура, профессиональное управление недвижимостью и целостный опыт проживания. С темой "Beyond Square Meters - Design for Living", TED Talk 3 предлагает новый взгляд на ценность недвижимости в условиях современности. Мероприятие предоставит участникам ценную аналитическую информацию через серию выступлений от ведущих экспертов в области градостроительства, социологии, инвестиций и операционного управления недвижимостью.

Зелёный парк - не просто удобство, а повышение качества жизни и ценности жилья

Кроме того, TED Talk 3 предложит гостям уникальное пространство иммерсивного опыта - инсталляцию "Эмоциональная квартира", в которой ценность ощущается через зрение, слух, осязание, вкус и эмоциональное восприятие. Здесь каждый сможет погрузиться в атмосферу идеального дома, чтобы прочувствовать, как естественное освещение, тишина, бытовой комфорт и чувство принадлежности к культурному сообществу формируют настоящее ощущение счастья и смысла жизни.

Изменения в потребительском мышлении - как внутри страны, так и за её пределами - будут рассмотрены с разных сторон во время двух специальных дискуссионных панелей TED Talk 3 при участии ведущих экспертов.

Первая дискуссионная панель, посвященная теме "Переопределение ценности жизни", будет сосредоточена на анализе изменений в поведении покупателей и глобальных тенденциях, ориентированных на качество жизни вместо привычной гонки за квадратными метрами. Вторая панель под названием "Решения, создающие подлинную ценность" представит стратегии и реальные модели, направленные на воплощение нового подхода к развитию городской среды.

Между двумя сессиями участников ожидает интерактивная мини-игра, разработанная специально для этого события. Она создаст живое взаимодействие между спикерами и аудиторией через серию коротких вопросов, отражающих ключевые темы программы. Участники не только смогут получить призы от организаторов, но и будут приглашены к активному участию в обсуждении - возможность задать вопросы и поделиться своим взглядом. Таким образом создаётся открытая и вдохновляющая площадка для диалога между экспертами и сообществом.

Особое внимание в рамках TED Talk 3 будет уделено официальной презентации первого в Бишкеке многофункционального района All in One Royal Central Park, реализованного по модели "15-минутного города". Представители проекта расскажут, как концепция "15-минутного города" внедряется в Бишкеке, где жители смогут получить доступ ко всем необходимым сервисам и инфраструктуре в пределах 800 метров от своего дома.

Фото компании. Визуализация кластера The Essence

TED Talk 3 откроет новые горизонты в переосмыслении подходов к оценке недвижимости в современном мире, став форумом для объединения передовых взглядов. Здесь городские девелоперы, инвесторы и эксперты смогут представить свои решения по формированию устойчивого качества жизни. Это уникальная возможность для участников познакомиться с новыми подходами к развитию городской среды, вдохновиться опытом ведущих специалистов в области недвижимости, урбанистики и планирования. Реальные впечатления помогут участникам переосмыслить ценность недвижимости - не как количество квадратных метров, а как часть целостной экосистемы с продуманной инфраструктурой, цивилизованным сообществом и качественным управлением, в центре которого находится человек.