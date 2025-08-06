В Раззакове проводятся работы по бесперебойному обеспечению питьевой водой

В городе Раззаков Баткенской области ведутся работы по обеспечению населения качественной питьевой водой, соответствующей санитарным требованиям. Сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Проект включает механическую и санитарную очистку источника Чөлгөн-Сай, модернизацию системы водозабора, улучшение инфраструктуры и обеспечение экологической безопасности.

С ходом проводимых работ на месте ознакомился заместитель Председателя Кабинета Министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

Проект направлен на устранение дефицита питьевой воды в регионе, улучшение качества жизни населения и защиту здоровья граждан. В

результате успешной реализации проекта планируется обеспечить чистой водой 181 домохозяйство, 43 коммерческих объекта и 12 учреждений.