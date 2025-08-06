Погода
$ 87.22 - 87.70
€ 100.47 - 101.47

В Раззакове проводятся работы по бесперебойному обеспечению питьевой водой

147  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Раззаков Баткенской области ведутся работы по обеспечению населения качественной питьевой водой, соответствующей санитарным требованиям. Сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Проект включает механическую и санитарную очистку источника Чөлгөн-Сай, модернизацию системы водозабора, улучшение инфраструктуры и обеспечение экологической безопасности.

С ходом проводимых работ на месте ознакомился заместитель Председателя Кабинета Министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

Проект направлен на устранение дефицита питьевой воды в регионе, улучшение качества жизни населения и защиту здоровья граждан. В

результате успешной реализации проекта планируется обеспечить чистой водой 181 домохозяйство, 43 коммерческих объекта и 12 учреждений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449024
Теги:
Баткенская область, водоснабжение
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  