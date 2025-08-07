Лидеров Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана выдвинули на премию мира

Лидеров Таджикистана, Узбекистана и Киргызстана выдвинули на премию Льва Толстого. Глава комитета Госдумы России по международным делам подчеркнул, что благодаря усилиям лидеров этих стран обеспечивается безопасность на евразийском пространстве, сообщает ТАСС.

Международный общественный фонд "Российский фонд мира" выдвинул президента Кыргызстана Садыра Жапарова, главу Таджикистана Эмомали Рахмона и лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева на соискание Международной премии мира имени Льва Толстого за весомый вклад в обеспечение всеобщей и равной безопасности на основе верховенства международного права, строительство многополярного мира, укрепление взаимопонимания и сотрудничества между народами. Об этом говорится в письме председателя правления фонда, главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в адрес жюри премии.

В обращении он отметил, что 31 марта 2025 года на первом саммите лидеров трех государств в Худжанде были подписаны исторические соглашения - договор о точке стыка границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана и Худжандская декларация о вечной дружбе, которые будут служить обеспечению целям стабильности и устойчивого развития, повышению международного авторитета всего региона.

"Международный общественный фонд "Российский фонд мира" предлагает отметить это важное историческое событие и номинировать на Международную премию мира им. Л. Н. Толстого президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева за вклад в строительство многополярного мира и укрепление взаимопонимания и сотрудничества между народами", - указал в обращении Слуцкий.

Он подчеркнул, что благодаря усилиям лидеров этих стран обеспечивается безопасность на евразийском пространстве, продолжается диалог между государствами Центральной Азии по идее создания безвизового пространства и повышения туристической привлекательности региона.

О премии

Премия присуждается за выдающиеся заслуги в деятельности, направленной на противодействие угрозе развязывания третьей мировой войны; за весомый вклад в обеспечение всеобщей и равной безопасности на основе верховенства международного права, прекращение гонки вооружений, строительство многополярного и ненасильственного мира; за существенные достижения в области демилитаризации, демократизации и гуманизации международных отношений на основе общепринятых норм морали и права; за активную миротворческую деятельность и неустанную борьбу в защиту прав и свобод человека.

В 2024 году первая Международная премия мира им. Л. Н. Толстого была присуждена Африканскому союзу. Награду от имени союза принял председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат из рук председателя жюри премии, художественного руководителя-директора Мариинского театра, генерального директора Большого театра, народного артиста России Валерия Гергиева.

В составе международного жюри премии - видные общественные деятели из разных континентов, обладающие широкой известностью и высоким моральным авторитетом в мире, проявившие себя в деле отстаивания идей мира и сотрудничества между народами. Члены жюри премии - граждане девяти стран, входящих в БРИКС, ШОС и "Большую двадцатку", в том числе трех государств, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН. В их числе, в частности, французский общественный деятель Пьер де Голль (Франция), вице-президент Китайской ассоциации по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии Вэньфэй Лю (КНР), член национального исполкома Африканского национального конгресса, депутат Национальной ассамблеи ЮАР Линдиве Сисулу (ЮАР).