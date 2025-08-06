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В Кыргызстане начались съемки фильма о Чингизе Айтматове

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- Светлана Лаптева
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Молодой кыргызский режиссер и оператор Каныбек Калматов приступает к съемкам полнометражной ленты о жизни и творческом пути Чингиза Айтматова. Проект уже вызвал интерес в профессиональной среде и не в последнюю очередь потому, что Калматов получил эксклюзивные права на экранизацию биографии великого писателя.

Документ подписан с сыном Чингиза Торекуловича Эльдаром Айтматовым. Это стало не только важной юридической основой, но и моральным одобрением будущей картины.

По словам автора, фильм будет снят в жанре биографической драмы. Зрителям покажут ключевые этапы жизни Айтматова - от детства до всемирного признания. В центре повествования - не просто судьба писателя, а его внутренняя борьба за право быть услышанным, за национальную идентичность и силу идей.

"Это кино, которое должно остаться в памяти народа", - говорит Калматов.

Создатели надеются, что картина вдохновит новое поколение кыргызстанцев на поиски себя, веру в мечту и стремление к реализации своих дарований.

Каныбек Калматов - выпускник операторского факультета ВГИКа. Широкому зрителю он известен как главный оператор самой кассовой ленты в истории кыргызского кино - фильма "Бейиш эненин таманында".

Работа над байопиком станет его шагом в сторону авторского, но доступного кинематографа. Премьера фильма запланирована на 2026 год.


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URL: https://www.vb.kg/449027
Теги:
кино, Кыргызстан, Чингиз Айтматов
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