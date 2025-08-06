"Чернобыльцы" просят Ташиева защитить их от произвола чиновников и судей

В редакцию VB.KG обратилась жительница столицы Алтын Сулайманова. Женщина утверждает, что ее, а также других людей с инвалидностью, незаконно лишили земельных участков в Ысык-Атинском районе Чуйской области. По словам Сулаймановой, за этим стоят коррупционные схемы с участием госслужащих, представителей садового товарищества и даже судей.

Согласно заявлению, адресованному председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, Алтын Сагынбаевна уже не в первый раз пытается привлечь внимание к происходящему. Она инвалид, и, по ее словам, дачные участки, доставшиеся ей по наследству от родителей, оказались в руках посторонних лиц.

Главным фигурантом жалобы является некий Владимир Антонов, возглавляющий Садово-дачное товарищество "Туюк". Женщина утверждает, что он незаконно завладел землей, используя поддельные документы и связи с сотрудниками госрегистра. Ему якобы помогали чиновники, а также судья Воронцова вместе со своим братом, адвокатом Сергеем Воронцовым, который, по ее словам, сам стал владельцем одного из спорных участков.

"Мы, простые граждане, особенно инвалиды, остались без поддержки. Люди с первой группой инвалидности, чернобыльцы, все мы стали жертвами одной схемы. Как можно молчать, когда у самых незащищенных отбирают последнее? – говорится в ее обращении к главе ГКНБ.

По словам Сулаймановой, жалобы уже были направлены в прокуратуру Чуйской области и РОВД Ысык-Атинского района, однако никакого внятного ответа до сих пор нет. Ни расследования, ни наказания виновных, ни возврата земель. Женщина опасается, что дело может быть просто замято.

"Мы живем в неизвестности. Мы продолжим бороться, но без вашей помощи, Камчыбек Кыдыршаевич, справедливости мы, кажется, не добьёмся. Верните нам наши участки, по праву принадлежащие нам, – написала Алтын Сулайманова в своем официальном заявлении.