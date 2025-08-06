Окул бала Матраимова Мунарбек Сайпидинов: Матраимов пытается устранить меня

Бывший глава Савайского айыл окмоту и "окул-бала" экс-заместителя председателя Государственной таможенной службы Кыргызстана Райымбека Матраимова - Мунарбек Сайпидинов заявил о своем задержании в российском городе Новосибирск, пишет "Азаттык".

По словам Сайпидинова, задержание произошло в ночь на 6 августа около 2:20. В опубликованном им видеообращении он сообщил, что его увезли сотрудники российской полиции. Сайпидинов считает, что за этим стоит его бывший покровитель Райымбек Матраимов.

"Я полагаю, что это часть действий со стороны Райымбека Матраимова, направленных против меня. Я обладаю сведениями о ряде его тайных дел - связанных с Айэркеном Саймаити, с гибелью журналиста Улана Эгизбаева, а также о других незаконных действиях. Думаю, Матраимов пытается устранить меня, чтобы эта информация не стала достоянием общественности", - заявил Сайпидинов.

Он также подчеркнул, что не доверяет сотрудникам правоохранительных органов Кыргызстана, поскольку, по его мнению, среди них есть люди, связанные с Матраимовым. В связи с этим Сайпидинов обратился к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой взять его дело под личный контроль. Он выразил готовность к сотрудничеству со следствием, заявив о намерении дать показания и рассказать всю правду.

Мунарбек Сайпидинов возглавлял Савайский айыл окмоту Кара-Суйского района с 2016 по 2020 год. В парламентских выборах 4 октября 2020 года он участвовал под 126-м номером в списке партии "Мекеним Кыргызстан".

Он является "окул-бала" Райымбека Матраимова, ранее обвинявшегося в коррупции и занимавшего пост замглавы Государственной таможенной службы. В 2018 года он в бытность главой Савайского айыл окмоту в Кара-Сууйском районе опубликовал в "Инстаграме" фото своего кабинета, в котором висел портрет Райымбека Матримова.

11 января 2021 года Сайпидинов был задержан в рамках досудебного расследования по статье 320 Уголовного кодекса КР ("Злоупотребление должностным положением"). Как сообщал ГКНБ, в строительстве спортзала в Савайской средней школе стоимость работ была завышена более чем на 1 млн сомов, а сам объект был сдан несмотря на недостатки.

13 января Ошский городской суд, учитывая наличие постоянного места жительства, возмещение причиненного государству ущерба в размере 1 млн 33 тыс 700 сомов, а также семейные обстоятельства, избрал в отношении Сайпидинова меру пресечения в виде домашнего ареста до 11 марта. Позднее уголовное дело в отношении него было прекращено в связи с истечением срока давности.