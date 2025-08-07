Стоит ли россиянам ездить на отдых в Кыргызстан?

Своими впечатлениями о поездке на Иссык-Куль с читателями поделилась жительница города Омск Нафиса, которая недавно вернулась с 10-дневного отдыха вместе с мужем и тремя детьми. Статью на эту темы опубликовало издание "Аргументы и Факты'.

На семейном совете рассматривали и другие варианты - Сочи или Горный Алтай, но, взвесив все плюсы и минусы, ехать решили на Иссык-Куль. При этом в качестве транспорта предпочли собственный автомобиль - семейный минивэн.

"Изучили стоимость билетов на самолёт и поезд. Для нас пятерых это оказалось накладно, 100 тыс. руб. только на дорогу бы ушло. Неудобно и тем, что до Бишкека из Омска нет прямых поездов и самолётов. Поэтому выбрали самый оптимальный вариант - автомобиль, - рассказывает Нафиса. - На дорогу ушло 4,5 дня. Туда добирались три дня, обратно 1,5, так как ехали другой дорогой".

Путешественники остановились Бостерях, проблем с жильём не возникло, хоть заранее его и не бронировали.

Для проживания выбрали место у озера в гостевом доме.

"За проживание в гостевом доме в 10 минутах ходьбы до пляжа мы платили 700 сом с человека. За десять дней жильё обошлось нам примерно в 25 тыс. руб. В номере были все удобства, мы снимали два, взрослые дети жили отдельно, младший ребёнок с нами", - говорит Нафиса.

Омичка отмечает, за 12 лет, что она здесь не была, многое изменилось. Туристская инфраструктура заметно преобразилась. Кругом всё благоустроено, хорошее освещение, что позволяет совершать поздние вечерние прогулки.

"Везде чистота и красота. Народу очень много. В основном отдыхают местные жители из Бишкека, туристы из Казахстана. Россияне обычно приезжают в июле, потому что погода в это время здесь замечательная.

Однако для езды по городу понадобятся навыки экстремального вождения, ведь на проезжей части прямо перед тобой может внезапно притормозить машина, из которой начинают высаживаться пассажиры. Подрезают, на пешеходном переходе могут остановиться и стоять. Такое чувство, что о ПДД здесь вообще не знают. Сотрудников дорожной полиции много, но они никак на эти нарушения не реагируют", - сказала туристка.

Местное население, по рассказам собеседницы, относится к русским туристам гостеприимно, в стране Солнца особое отношение к детям: "В основном все киргизские семьи многодетные, и они хорошо относятся к ребятишкам. У нас в кафе сын раскапризничался, плакал, хотели уже уходить, но вышел хозяин заведения - мужчина средних лет, взял его на руки, успокоил. Дети нашли общий язык с местными ребятишками, играли, общались. Я ехала домой размышляя, что, если бы мне дали ещё одну жизнь, я бы прожила её в Киргизии", - призналась путешественница.

Источник: ЦЭИ "Ой Ордо"