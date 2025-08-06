5 новых магазинов O!Store открылись в Бишкеке и Чуйской области

Крупнейшая сеть магазинов O!Store продолжает расширяться для удобства абонентов О!, клиентов O!Bank и Saima. Теперь – ещё больше точек в Бишкеке и Чуйской области, там, где вы проходите каждый день.
В Бишкеке теперь можно заглянуть в O!Store по пути на работу или с прогулки – магазины открылись прямо на оживлённых остановках, что особенно удобно:
В Чуйской области новые филиалы открылись по следующим адресам:
O!Store сегодня – это не просто магазин, а полноценный центр цифровых решений. Здесь можно:
А ещё – вас всегда ждут акции, скидки и выгодные предложения на устройства и услуги. Все смартфоны в O!Store проходят официальную регистрацию IMEI, а это значит, что ваши устройства будут стабильно работать в сетях Кыргызстана без "сюрпризов".
Найти ближайший магазин легко – заходите на ostore.kg и выбирайте удобный адрес.
ОАО "О!Банк". Лиц. НБКР №044 от 17.09.2024 г. ОсОО "Грин Телеком Сервис" Лиц. НБКР №2021030817 и №3022030817 от 03.08.2017 г., являясь агентом ОАО "О!Банк", принимает заявки в O!Store.
Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016: № 16-0062-КР, 16-0063-КР. Подробнее: o.kg