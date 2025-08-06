5 новых магазинов O!Store открылись в Бишкеке и Чуйской области

Крупнейшая сеть магазинов O!Store продолжает расширяться для удобства абонентов О!, клиентов O!Bank и Saima. Теперь – ещё больше точек в Бишкеке и Чуйской области, там, где вы проходите каждый день.

В Бишкеке теперь можно заглянуть в O!Store по пути на работу или с прогулки – магазины открылись прямо на оживлённых остановках, что особенно удобно:

на пересечении улиц Жибек Жолу и Тоголок Молдо (график работы: с 09:00 до 21:00, перерыв c 13:00 до 14:00); на пересечении улицы Жибек Жолу и бульвара Эркиндик (график тот же: с 09:00 до 21:00, перерыв с 13:00 до 14:00). на ул. Курманжан Датка (график тот же: с 09:00 до 21:00, перерыв с 13:00 до 14:00).

В Чуйской области новые филиалы открылись по следующим адресам:

в селе Новопавловка на рынке "Заря" по адресу ул. Фрунзе, 287ж. Магазин работает без выходных и без перерыва – с 09:00 до 18:00; в Кара-Балте магазин переехал на новый адрес: ул. Жайыл Баатыра, 122/5. Здесь вас ждут с 08:00 до 19:00, также без выходных и перерывов.

O!Store сегодня – это не просто магазин, а полноценный центр цифровых решений. Здесь можно:

подключить связь и интернет О!; выбрать смартфоны, винглы, роутеры, колонки, пауэрбанки, наушники, устройства для "Умного дома", чехлы и другие аксессуары; оставить заявку на подключение домашнего интернета Saima; оформить бесплатную карту O!Bank с кешбэком; получить консультации по вкладам, кредитам и рассрочке; приобрести товары в рассрочку без переплат.

А ещё – вас всегда ждут акции, скидки и выгодные предложения на устройства и услуги. Все смартфоны в O!Store проходят официальную регистрацию IMEI, а это значит, что ваши устройства будут стабильно работать в сетях Кыргызстана без "сюрпризов".

Найти ближайший магазин легко – заходите на ostore.kg и выбирайте удобный адрес.

O!Store рядом – это экономия времени и доступ ко всем цифровым возможностям

ОАО "О!Банк". Лиц. НБКР №044 от 17.09.2024 г. ОсОО "Грин Телеком Сервис" Лиц. НБКР №2021030817 и №3022030817 от 03.08.2017 г., являясь агентом ОАО "О!Банк", принимает заявки в O!Store.

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