Поток афганских бизнесменов в Узбекистан вырос в 132 раза

- Светлана Лаптева
С января по июнь 2025 года Узбекистан с деловыми целями посетили 207,5 тысячи граждан Афганистана - в 132 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Всего с бизнес-целями в страну въехали более 223 тысяч иностранных граждан. Большинство - из Афганистана, Таджикистана и Туркменистана

В январе-июне 2025 года общее число въехавших в Узбекистан с коммерческой целью выросло в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 223,6 тысяч иностранных граждан, сообщил Национальный комитет Узбекистана по статистике.

За шесть месяцев больше всего деловых поездок в Узбекистан совершили граждане Афганистана - 207,5 тысячи человек. Ранее статведомство сообщало, что в первой половине 2024 года в Узбекистан по вопросам бизнеса посетили 1569 афганских граждан. Таким образом, чисто деловых туристов из Афганистана за год выросло в 132 раза.

В тройку стран также входят граждане Таджикистана - 12,2 тысячи (в 1,8 раза меньше, чем годом ранее) и Туркменистана - 1642 (в 23 раза меньше).

В августе прошлого года в Сурхандарьинской области Узбекистана на границе с Афганистаном открылся Международный торговый центр "Термез". На его территории общей площадью 260 тысяч кв. м осуществляется беспошлинная торговля. Здесь также построена четырёхзвездочная гостиница на 300 мест, медицинский центр, введён 15-дневный безвизовый режим для бизнесменов, работающих в центре. В центре также разрешено принимать в качестве оплаты доллары США, евро, рубли и юани.

В Сурхандарьинской области на узбекско-афганской границе также действует международный транспортно-логистический хаб Termez Cargo Center по оказанию гуманитарной помощи Афганистану.

Источник: gazeta.uz


