В Таласской области задержали 6 тонн контрабандной курятины

Выявлен факт попытки ввоза в Кыргызскую Республику незаконно замороженного мяса курицы из государств-членов ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, 3 августа на контрольно-пропускном пункте "Чон-Капка-автодорожный" в Таласской области был задержан автомобиль марки "Mercedes-Benz Atego", за рулем которого находился кыргызстанец Б.М.М., 1985 года рождения, где в ходе досмотра было обнаружено и изъято 6 тонн замороженного куриного мяса и другая продукция, незаконно ввезенная на территорию КР, на сумму 2 млн 470 млн сомов.

В настоящее время в рамках доследственной проверки проводятся мероприятия по установлению размера ущерба, причиненного государственному бюджету, и лиц, причастных к контрабандной деятельности.