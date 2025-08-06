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В Таласской области задержали 6 тонн контрабандной курятины

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Выявлен факт попытки ввоза в Кыргызскую Республику незаконно замороженного мяса курицы из государств-членов ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, 3 августа на контрольно-пропускном пункте "Чон-Капка-автодорожный" в Таласской области был задержан автомобиль марки "Mercedes-Benz Atego", за рулем которого находился кыргызстанец Б.М.М., 1985 года рождения, где в ходе досмотра было обнаружено и изъято 6 тонн замороженного куриного мяса и другая продукция, незаконно ввезенная на территорию КР, на сумму 2 млн 470 млн сомов.

В настоящее время в рамках доследственной проверки проводятся мероприятия по установлению размера ущерба, причиненного государственному бюджету, и лиц, причастных к контрабандной деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/449035
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, контрабанда, мясо-молочная продукция
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