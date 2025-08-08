Казахстан откроет зеленый коридор с Кыргызстаном для поставок овощей

В правительстве Казахстана состоялось рабочее совещание, на котором сообщили, что с Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном откроют зеленые коридоры для поставок овощей, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства торговли и интеграции РК.

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин напомнил, в июле 2025 года годовая инфляция в Казахстане сохранилась на уровне 11,8%. Годовая продовольственная инфляция составила 11,2%. Темпы месячного роста цен на непродовольственные товары составили 0,8%, что на 0,1 процентного пункта ниже по сравнению с июнем. Замедление также наблюдается в сегменте платных услуг.

Рост составил 14,9%, что на 1,2 процентного пункта ниже, чем в предыдущем месяце.

Первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова рассказала, что в июле средняя еженедельная динамика изменения цен в

данном сегменте находилась на уровне ниже 0,1%, что подтверждает сохранение ценовой стабильности по большинству наименований. За месяц зафиксировано снижение цен по ряду позиций. Например, морковь подешевела на 9,1%, картофель на 7,9%, лук на 1,8%, рис на 0,6%, яйца на 0,1%. Цены на хлеб, макаронные изделия и молоко оставались стабильными.

Отдельные позиции продолжили демонстрировать рост: капуста за месяц подорожала на 12,3%, однако на последней неделе

июля уже наметилась тенденция к снижению. Куриное мясо подорожало на 2,6%. Темпы роста цен на говядину замедлились и составили 1,4%, что также расценивается как стабилизирующий сигнал, несмотря на сохраняющийся устойчивый внешний спрос.

Для регулирования ситуации на рынке подсолнечного масла достигнута договорённость с Национальной ассоциацией переработчиков

масличных культур. По итогам переговоров с участием министерства сельского хозяйства и министерства торговли и интеграции был подписан

трёхсторонний меморандум, предусматривающий реализацию продукции по цене, доступной для населения. В сотрудничестве с производителем "Аралтұз" достигнута предварительная договорённость о поэтапном снижении стоимости продукции. Ожидается, что соответствующие меры будут реализованы до конца текущего

года.

Айжан Бижанова подчеркнула, что положительная динамика по сдерживанию цен наблюдается в Астане, Алматы, Туркестанской и Алматинской областях. Эти регионы внесли вклад в общее замедление роста. Для долгосрочной стабилизации цен на говядину министерством

сельского хозяйства реализуются комплексные меры. Запущена программа по пополнению оборотных средств для предприятий, осуществляющих профессиональный откорм КРС и МРС. Разработан механизм льготного кредитования под 5% годовых на приобретение племенного маточного поголовья. Перерабатывающим предприятиям предоставляется субсидия в размере 175 тенге за каждый реализованный килограмм говядины.

В целях стабилизации цен на гречку и рис Продкорпорация заключит трёхсторонний меморандум с производителями и

переработчиками о формировании запасов данной продукции.

Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин поручил активизировать проведение сельскохозяйственных ярмарок в регионах страны для сдерживания роста цен на овощную продукцию в период пика сбора урожая.

Также дано поручение организовать "зелёные коридоры" на границах с Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном для ускоренного прохождения плодоовощной продукции, что позволит усилить предложение на внутреннем рынке и снизить давление на цены.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Азербайджан договорились о формах ветеринарных сертификатов, необходимых для экспорта рыбы, мёда и продукции пчеловодства. Документы согласовали ветеринарные службы двух стран, они позволят казахстанским производителям расширить экспорт.