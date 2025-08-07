Погода
В Бишкеке обсудили как зелёные решения могут изменить Кыргызстан

- Светлана Лаптева
В Бишкеке состоялась итоговая конференция "Зеленая реновация, внутренняя миграция и качество воздуха: решения для устойчивого будущего Кыргызстана".

Встреча - завершающий этап двухлетней работы по внедрению устойчивых строительных решений в государственные программы по энергоэффективности и климатической устойчивости жилья в рамках проекта "Содействие вовлечению внутренних мигрантов в зелёную реновацию в Кыргызстане", реализуемого Общественным фондом ЮНИСОН при поддержке Фонда развития Международной организации по миграции.

В конференции приняли участие представители государственных органов, международных организаций, гражданского общества, частного сектора, научных учреждений и молодежных объединений.

Напомним, что цель проекта - содействовать вовлечению внутренних мигрантов в инициативы Правительства Кыргызстана по зелёной реновации.

О том что получилось сделать проекту VB.KG рассказала директор общественного фонда "Юнисон" Нурзат Абдырасулова.

По ее словам проект охватывал города Бишкек и Ош, а также семь областей страны: Баткенскую, Чуйскую, Нарынскую, Джалал-Абадскую, Ошскую, Таласскую и Иссык-Кульскую. Его основная цель заключалась в продвижении интеграции внутренних мигрантов в процессы зелёной реновации и устойчивого жилищного строительства. С момента запуска в октябре 2023 года проект достиг основных результатов.

- Одним из ключевых направлений стало создание климатически устойчивых архитектурных решений: был проведён национальный конкурс проектов энергоэффективных малоэтажных жилых домов среди архитекторов, по итогам которого три победителя разработали архитектурные проекты.

Все проекты размещены в открытом доступе на сайте ЮНИСОН Групп по ссылке: https://www.unisongroup.org/ru/arhitekturnye-proekty

Особое внимание в проекте было уделено женщинам, управляющими домохозяйствами. В Бишкеке и Оше был проведён технический аудит в 48 таких домах, из которых 12 (10 домов в Бишкеке и 2 дома в Оше) были отобраны для проведения зеленой реновации.

Ремонтные работы включали замену окон и дверей на энергоэффективные, утепление фасадов и крыш, внедрение инженерных решений по снижению теплопотерь. Это позволило существенно сократить расходы на отопление и повысить качество жизни жителей. Более того, частные строительные компании проявили активное участие установив электропроводку, системы вентиляции и расширив жилые помещения за свой счет.

Кроме того, для женщин, участвовавших в проекте, были организованы специальные обучающие тренинги, на которых они получили знания и практические навыки по управлению энергоэффективным жильем. Всего в рамках проекта обучение прошли 45 женщин-активисток, а также 140 представителей местных администраций, технических специалистов и сотрудников муниципальных структур.- пояснила Нурзат АБдырасулова.

Важной составляющей проекта стала коммуникационная кампания: более 119 тысяч пользователей социальных сетей ознакомились с материалами проекта, в том числе с подкастами, видеороликами и публикациями, доступными как на русском, так и на кыргызском языках. Это обеспечило широкий охват аудитории и повысило осведомлённость населения об устойчивом строительстве.

Проект также способствовал развитию государственно-частного партнёрства. Были организованы обучающие мероприятия для малого и среднего бизнеса, представителей профильных министерств, а также членов бизнес-ассоциации JIA. На этих встречах обсуждались практические аспекты внедрения энергоэффективных решений и возможности их коммерческого применения. Были выработаны рекомендации по дальнейшему использованию зелёных строительных стандартов и расширению их внедрения в Кыргызстане.

- Мы считаем проект важным вкладом в устойчивое развитие Кыргызстана . Благодаря интеграции гендерного подхода, активному участию женщин на всех этапах реализации и профессиональной поддержке частного сектора.

Главным достижением проекта стало не только улучшение жилищных условий уязвимых категорий населения, особенно женщин и внутренних мигрантов, но и продвижение устойчивого подхода к энергоэффективности в масштабах всей страны.

На финальной конференции у участников проекта, гостей была возможность обсудить достижения проекта, обменяться опытом и представить планы по дальнейшему развитию зелёной реновации в республике. - рассказали VB.KG организаторы проекта.

Организаторами встречи выступили Международная организация по миграции (МОМ) и Общественный фонд "ЮНИСОН".


Теги:
Кыргызстан, зеленая экономика
НАЗАД  