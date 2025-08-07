Погода
В Кыргызстане предложили создать Национальный зеленый фонд

165  0
- Светлана Лаптева
На итоговой конференции "Зеленая реновация, внутренняя миграция и качество воздуха: решения для устойчивого будущего Кыргызстана", президент общественного фонда Нурзат Абдырасулова предложила создать Национальный зеленый фонд.

По ее словам, стране необходим свой Национальный зеленый фонд с проектами на сумму около 50 миллиардов сомов.

"Основная задача - сформировать национальный ресурс, который будет способствовать активному развитию зеленой реновации и внедрению зеленых технологий. Мы не можем полагаться исключительно на иностранных доноров, важно обеспечить население доступом к финансированию для перехода к устойчивым практикам

А средства могли быть использованы для повышения энергоэффективности жилых зданий и снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, вызванных сжиганием угля. Возможно внедрение тепловых насосов, а также сотрудничество с поставщиками соответствующего оборудования" . - сказала Нурзат Абдырасулова.


Теги:
Кыргызстан, зеленая экономика
