Завод полиэтиленовых труб в Лейлеке выпускает 100 кг труб в час

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в рамках рабочей поездки в Баткенскую область ознакомился с деятельностью муниципального предприятия по производству полиэтиленовых труб "Лейлек Пласт", расположенного в селе Коргон Лейлекского района.

По данным пресс-службы Минсельхоза, площадь предприятия составляет 500 кв. м. Оно профинансировано за счёт Лейлекского районного фонда развития, местного бюджета и дополнительного вклада частного предпринимателя. В рамках проекта были приобретены станки для производства полиэтиленовых труб, которые установлены в здании, прошедшем капитальный ремонт.

Предприятие способно производить до 100 килограммов продукции в час. Выпускаются трубы диаметром от 15 мм до 160 мм.

По итогам встречи Бакыт Торобаев поручил руководству района рассматривать и решать возникающие вопросы, а также оказывать всестороннюю поддержку предприятию.