Погода
$ 87.32 - 87.73
€ 100.47 - 101.47

Завод полиэтиленовых труб в Лейлеке выпускает 100 кг труб в час

275  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в рамках рабочей поездки в Баткенскую область ознакомился с деятельностью муниципального предприятия по производству полиэтиленовых труб "Лейлек Пласт", расположенного в селе Коргон Лейлекского района.

По данным пресс-службы Минсельхоза, площадь предприятия составляет 500 кв. м. Оно профинансировано за счёт Лейлекского районного фонда развития, местного бюджета и дополнительного вклада частного предпринимателя. В рамках проекта были приобретены станки для производства полиэтиленовых труб, которые установлены в здании, прошедшем капитальный ремонт.

Предприятие способно производить до 100 килограммов продукции в час. Выпускаются трубы диаметром от 15 мм до 160 мм.

По итогам встречи Бакыт Торобаев поручил руководству района рассматривать и решать возникающие вопросы, а также оказывать всестороннюю поддержку предприятию.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449045
Теги:
Баткенская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  