КР усилит борьбу с синтетическими наркотиками благодаря новой системе

В Алматы состоялась "Региональная конференция по разработке и внедрению пилотной фазы региональных систем раннего предупреждения в отношении синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ в Центральной Азии". Мероприятие прошло на базе Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с наркотиками (ЦАРИКЦ).

Судебно-экспертная служба при МЮ КР приняла участие в разработке важной системы раннего предупреждения о синтетических наркотиках и новых психоактивных веществах для Центральной Азии.

На встрече собрались представители правоохранительных органов и компетентных служб из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также международные эксперты из Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Министерства юстиции США. Мероприятие организовано ЦАРИКЦ и УНП ООН при поддержке Госдепартамента США.

Итогом конференции стало одобрение Рекомендаций и детального Плана действий "Дорожной карты" на 2025-2027 годы по внедрению пилотной системы раннего предупреждения о новых психоактивных веществах. Создание данной системы позволит оказывать содействие общественному здравоохранению и правоохранительным органам и призвана способствовать оперативному реагированию на неблагоприятные изменения в наркоситуации, направленное на минимизацию рисков, связанных с этими изменениями.


Министерство юстиции, Центральная Азия, Кыргызстан
