Формируя будущее: беседа с заместителем директора NOVA International School

В Бишкеке команда преданных своему делу преобразует ландшафт обучения с помощью инновационной школы, которая сочетает академическую строгость с глобальным мировоззрением. Со скромных начинаний среди испытаний COVID соучредители - вдохновленные глубокими образовательными корнями своих семей - построили процветающее учреждение. Теперь с двумя филиалами, растущим числом учеников и видением будущего они переопределяют то, что возможно в системе образования Кыргызстана.

VB.KG побеседовали с заместителем директора NOVA International School Гульзат Жумакадыровной Жообасаровой.

- Путь рождения этого учебного заведения было не просто?

- Они из семей, связанных с образованием: их родители - часть преподавательской династии, дедушка соучредителя всю жизнь проработал в системе образования. Отец - профессор исторических наук. ИХ опыт вдохновлял нас. У нас был бизнес-план и бюджет, но мы беспокоились, что он может не сработать. Тем не менее, мы решились и открыли эту школу.

- Открытие школы кажется сложной задачей. Какие были первые препятствия?

Сначала было тяжело. COVID был самым трудным периодом. У нас был план, но были сомнения. Мы прорвались, и теперь растем ежегодно, с 310 нашими талантливыми учениками и вторым филиалом.

- Ваш второй филиал уже открыт. Планируете ли вы еще?

- Есть большой интерес. Мы думаем о расширении, но хотим сохранить высокое качество. Мы осторожны с открытием слишком большого количества филиалов, чтобы не потерять контроль. На данный момент мы сосредоточены на улучшении наших текущих локаций.

- Как выглядит типичный школьный день ваших учеников?

- Дети приходят в 8 утра и остаются до 5-6 вечера. Они начинают с упражнений, поют гимн, затем завтракают. Уроки длятся до обеда, с ежедневными занятиями английским языком, включая занятия с носителями языка для разговорных клубов. Мы также начали занятия с английскими (кембридж) классами. После обеда - домашнее задание под присмотром учителя, кружки, игры. Родители забирают детей между 5 и 6 вечера.

- Какова учебная программа?

- Мы следуем программе Министерства образования, но делаем упор на английский язык и усиливаем математику. Наши дети преуспевают в олимпиадах - недавно один из них занял третье место на всемирном математическом конкурсе в Камбодже. Десять учеников прошли на международный глобальный тур по английскому языку и математике в Соединенные Штаты Америки. Мы работаем над тем, чтобы помочь им принять в них участие.

- Ваши ученики в основном из Бишкека?

- В основном да, но некоторые приезжают из Сокулука, Новопокровки и Лебединовки. Они проходят мини-тест и собеседование, чтобы поступить. У нас небольшие классы, до 20 детей.

- Какие внеклассные занятия вы предлагаете?

- У нас есть шахматы, тхэквондо, робототехника и комуз. Среди наших учеников тхэквондо, которых тренируют тренеры из Федерации Тхэквондо Кыргызстана, есть даже чемпионы. Эти занятия помогают детям расти за пределами академических дисциплин.

- Выстраиваете ли вы международные партнерства?

- Мы ведем переговоры с университетами в Европе, США, Сингапуре и Дубае, чтобы создать возможности для наших учеников. Работа идет полным ходом, ближайшее время подпишем меморандумы о сотрудничестве. На местном уровне мы работаем с такими группами, как Федерация тхэквондо, с организациями по проведению олимпиад для участия в различных турнирах, в том числе на международных.

- Как вам удается поддерживать качество, имея в штате около 60 сотрудников?

- Наша команда полностью укомплектована - учителя, врачи, тренеры, повара. Все преданы своему делу, и мы сосредоточены на профессиональном росте, чтобы поддерживать высокие стандарты.

- Есть ли у школы планы на лето?

- В июне мы проводим лагерь в школе для родителей, которым нужна поддержка. Июль и август - подготовка к следующему учебному году - модернизация объектов и планирование.

- Вы преподаете программирование с первого класса. Как это работает?

- Все идет хорошо. В нашей IT-лаборатории дети изучают основы программирования - набор текста, рисование, кодирование - с первого класса. Это развивает навыки с раннего возраста, и им нравится создавать проекты.

- Как происходит прием "новобранцев"?

- Они проходят мини-тест и собеседование. Если они соответствуют нашим критериям, мы принимаем их документы. Классы остаются с максимальным количеством в 20 человек для лучшей концентрации.

- Кого бы вы хотели поблагодарить?

- Наших родителей, прежде всего, - они верили в нас, и их доверие помогает нам двигаться вперед. А также наших учителей, персонал и администрацию. Вместе мы улучшаем образование для наших учеников и страны.