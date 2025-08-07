В Бишкеке задержан иностранец за дачу взятки сотрудникам УПСМ

Сотрудники Службы внутренних расследований МВД задержали иностранца, который попытался дать взятку в размере 10 тысяч сомов инспектору УПСМ ГУВД города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Целью взятки было "решить вопрос" с водителем, которого ранее задержали за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Инцидент произошел 6 августа 2025 года, когда 24-летний гражданин иностранного государства Б.М.Т. передавал деньги. Его знакомого, 22-летнего И.У.Х. остановили 1 августа за вождение в состоянии алкогольного опьянения, после чего его автомобиль отправили на штрафстоянку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (дача взятки). Подозреваемый Б.М.Т. задержан, ведется расследование.