В Баткене модернизируется насосная станция "Ак-Турпак"

В рамках исполнения поручения министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева по улучшению инфраструктуры водного сектора, был инициирован проект частичной модернизации насосной станции "Ак-Турпак", расположенной в Баткенском районе для подачи питьевой воды.

Как уточнила пресс-служба Минсельхоза КР, станция, построенная более 50 лет назад, ранее обеспечивала питьевой водой четыре села, но в последние годы подача воды осуществлялась лишь 2 дня в неделю из-за сильного износа оборудования и отсутствия системы защиты труб от гидроударов.

В рамках проекта модернизации, общая стоимость которого составляет 28,1 млн сом, запланированы следующие ключевые мероприятия:

Установка двух глубинных насосов Grundfos SP160-11 с КПД до 80%;

Врезка новых насосов в существующую чугунную сеть;

Монтаж вантусов (воздушных клапанов) для устранения гидроударов;

Строительство накопительного водоёма объёмом 5000 м³;

Подготовка системы капельного орошения на площади 200 гектаров.

Ожидаемые результаты проекта:

-Увеличение производительности с 180 м³/ч до 320 м³/ч;

- Подача питьевой воды - до 4 дней в неделю;

- Снижение энергопотребления на 63%;

- Экономия более 1 млн сом в год на электроэнергии;

- Существенное увеличение срока службы оборудования (10+ лет);

- Повышение надежности и автономности системы.

В долгосрочной перспективе проект будет масштабирован - с возможностью подключения более 1500 гектаров в прилегающих зонах. В ближайшие годы планируется реализация ещё как минимум шести аналогичных проектов в Баткенском районе.