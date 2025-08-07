В Баткене модернизируется насосная станция "Ак-Турпак"

В рамках исполнения поручения министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева по улучшению инфраструктуры водного сектора, был инициирован проект частичной модернизации насосной станции "Ак-Турпак", расположенной в Баткенском районе для подачи питьевой воды.
Как уточнила пресс-служба Минсельхоза КР, станция, построенная более 50 лет назад, ранее обеспечивала питьевой водой четыре села, но в последние годы подача воды осуществлялась лишь 2 дня в неделю из-за сильного износа оборудования и отсутствия системы защиты труб от гидроударов.
В рамках проекта модернизации, общая стоимость которого составляет 28,1 млн сом, запланированы следующие ключевые мероприятия:
Установка двух глубинных насосов Grundfos SP160-11 с КПД до 80%;
Врезка новых насосов в существующую чугунную сеть;
Монтаж вантусов (воздушных клапанов) для устранения гидроударов;
Строительство накопительного водоёма объёмом 5000 м³;
Подготовка системы капельного орошения на площади 200 гектаров.
Ожидаемые результаты проекта:
-Увеличение производительности с 180 м³/ч до 320 м³/ч;
- Подача питьевой воды - до 4 дней в неделю;
- Снижение энергопотребления на 63%;
- Экономия более 1 млн сом в год на электроэнергии;
- Существенное увеличение срока службы оборудования (10+ лет);
- Повышение надежности и автономности системы.
В долгосрочной перспективе проект будет масштабирован - с возможностью подключения более 1500 гектаров в прилегающих зонах. В ближайшие годы планируется реализация ещё как минимум шести аналогичных проектов в Баткенском районе.