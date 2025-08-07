Погода
$ 87.25 - 87.64
€ 100.47 - 101.47

В Баткене модернизируется насосная станция "Ак-Турпак"

48  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках исполнения поручения министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева по улучшению инфраструктуры водного сектора, был инициирован проект частичной модернизации насосной станции "Ак-Турпак", расположенной в Баткенском районе для подачи питьевой воды.

Как уточнила пресс-служба Минсельхоза КР, станция, построенная более 50 лет назад, ранее обеспечивала питьевой водой четыре села, но в последние годы подача воды осуществлялась лишь 2 дня в неделю из-за сильного износа оборудования и отсутствия системы защиты труб от гидроударов.

В рамках проекта модернизации, общая стоимость которого составляет 28,1 млн сом, запланированы следующие ключевые мероприятия:

Установка двух глубинных насосов Grundfos SP160-11 с КПД до 80%;

Врезка новых насосов в существующую чугунную сеть;

Монтаж вантусов (воздушных клапанов) для устранения гидроударов;

Строительство накопительного водоёма объёмом 5000 м³;

Подготовка системы капельного орошения на площади 200 гектаров.

Ожидаемые результаты проекта:

-Увеличение производительности с 180 м³/ч до 320 м³/ч;

- Подача питьевой воды - до 4 дней в неделю;

- Снижение энергопотребления на 63%;

- Экономия более 1 млн сом в год на электроэнергии;

- Существенное увеличение срока службы оборудования (10+ лет);

- Повышение надежности и автономности системы.

В долгосрочной перспективе проект будет масштабирован - с возможностью подключения более 1500 гектаров в прилегающих зонах. В ближайшие годы планируется реализация ещё как минимум шести аналогичных проектов в Баткенском районе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449050
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  