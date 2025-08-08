В Кыргызстане проходит стабильный и активный сбор плодово-ягодных культур

По данным пресс-службы Минсельхоза КР, благоприятные погодные условия текущего сезона и своевременные агротехнические работы способствуют высокой урожайности и хорошему качеству продукции. Основные собранные культуры включают яблоки, груши, сливы, вишню, клубнику, малину и смородину.
Особенно активный сбор урожая ведётся в Иссык-Кульской области. По предварительным данным на 6 августа 2025 года, здесь собрано более 1 333 061 тонны фруктов и ягод. Сбор проводится на площади более 4474 га, что составляет около 94% от запланированных площадей.
Основные показатели урожая:
На сегодняшний день объемы сбора урожая по стране остаются стабильными. Внутренний рынок будет обеспечен свежей и качественной местной продукцией. Также рассматривается возможность расширения экспортного потенциала по некоторым видам фруктов.