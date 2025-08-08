В Кыргызстане проходит стабильный и активный сбор плодово-ягодных культур

По данным пресс-службы Минсельхоза КР, благоприятные погодные условия текущего сезона и своевременные агротехнические работы способствуют высокой урожайности и хорошему качеству продукции. Основные собранные культуры включают яблоки, груши, сливы, вишню, клубнику, малину и смородину.

Особенно активный сбор урожая ведётся в Иссык-Кульской области. По предварительным данным на 6 августа 2025 года, здесь собрано более 1 333 061 тонны фруктов и ягод. Сбор проводится на площади более 4474 га, что составляет около 94% от запланированных площадей.

Основные показатели урожая:

Сливы - 105 185 тонн с 3749,4 га; Клубника - 13 847 тонн с 179,9 га; Малина - 9 680 тонн с 192,6 га; Вишня кокон - 1 841 тонна с 100,7 га; Смородина - 2 506 тонн с 250,75 га.

На сегодняшний день объемы сбора урожая по стране остаются стабильными. Внутренний рынок будет обеспечен свежей и качественной местной продукцией. Также рассматривается возможность расширения экспортного потенциала по некоторым видам фруктов.