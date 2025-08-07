Ветеринаров обучают системе идентификации и отслеживания животных

Представители ветеринарных управлений и частные ветеринарные специалисты из Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей прошли обучение на семинаре: "Формирование ветеринарной отчётности и ведение деятельности в цифровом формате через Систему идентификации и отслеживания животных (СИОЖ)".
По данным пресс-службы Минсельхоза КР, во время обучения участники:
✔️ Ознакомились с работой электронных форм, интегрированных в СИОЖ;
✔️ Получили навыки правильного заполнения данных по вакцинации и диагностике животных;
✔️ Обсудили трудности цифровой отчётности и пути их решения;
✔️ Обратили внимание на точность данных и вопросы ответственности при внесении информации
Обучение было организовано при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Цель - развитие цифровых навыков у ветеринарных специалистов и эффективное применение системы СИОЖ.
Такие тренинги играют важную роль в цифровизации ветеринарной службы и повышении её эффективности!