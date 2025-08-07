Ветеринаров обучают системе идентификации и отслеживания животных

Представители ветеринарных управлений и частные ветеринарные специалисты из Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей прошли обучение на семинаре: "Формирование ветеринарной отчётности и ведение деятельности в цифровом формате через Систему идентификации и отслеживания животных (СИОЖ)".

По данным пресс-службы Минсельхоза КР, во время обучения участники:

✔️ Ознакомились с работой электронных форм, интегрированных в СИОЖ;

✔️ Получили навыки правильного заполнения данных по вакцинации и диагностике животных;

✔️ Обсудили трудности цифровой отчётности и пути их решения;

✔️ Обратили внимание на точность данных и вопросы ответственности при внесении информации

Обучение было организовано при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Цель - развитие цифровых навыков у ветеринарных специалистов и эффективное применение системы СИОЖ.

Такие тренинги играют важную роль в цифровизации ветеринарной службы и повышении её эффективности!