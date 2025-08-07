Погода
В Баткене задержана группа контрабандистов с товаром на 15 млн сомов

- Назгуль Абдыразакова
Сотрудники УГКНБ по Баткенской области пресекли попытку контрабанды товаров на сумму свыше 15 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, Группа лиц пыталась провезти товарно-материальные ценности, минуя официальные пункты пропуска на кыргызско-таджикской границе.

В результате оперативно-следственных действий были задержаны трое граждан Кыргызстана: Т.А.Т. (1994 г.р.), К.З.К. (1985 г.р.) и Б.А.Р. (1999 г.р.). У них изъяли транспортные средства и товары, которые они пытались незаконно переместить через "неприкрытые" участки государственной границы.

По данному факту начато досудебное производство. Продолжаются следственные действия для установления всех участников схемы.


