В Бургунду построят оросительный канал общей площадью 12438 гектаров

В Кыргызстане реализуется очередной крупный проект в рамках эффективного использования водных ресурсов и развития аграрного сектора. На этот раз особое внимание уделено массиву Бургонду, расположенному в селе Ак-Турпак Кадамжайского района, общей площадью 12 438 гектаров.

По данным пресс-службы Минсельхоза КР, на сегодняшний день уже 7200 гектаров массива освоено и передано фермерам в пользование. Кроме того, под дюкером, построенным на 80+00 пикете Бургондусского канала, успешно освоено 3500 гектаров орошаемых земель. В настоящее время пропускная способность магистрального канала Бургонду составляет 18,8 м³/сек. Однако, из-за гравийно-каменистой почвы в регионе, для орошения требуется больше воды, чем в среднем по норме.

В связи с этим возникла необходимость увеличить пропускную способность канала от 0+00 до 100+00 пикета до 35 м³/сек, чтобы полностью освоить оставшиеся земельные участки.

В случае реализации данного проекта и строительства дополнительного параллельного канала, ожидаются следующие результаты:

-5250 гектаров посевных площадей в Ак-Турпакском айыльном аймаке будут стабильно обеспечены поливной водой;

-На участке нового дюкера будет подано орошение на 3500 гектаров земли;

-В селе Кыргыз-Кыштак Молдо-Ниязского айыл окмоту 2100 гектаров получат доступ к воде;

-Также будет освоено дополнительно 2000 гектаров новых орошаемых земель.

В настоящее время проектирование данного объекта осуществляется предприятием "Кыргызсуудолбоор". Всего планируется построить 49 км нового канала.