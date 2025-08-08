Игорь Шестаков: Саммит открывает возможности для углубления интеграции

В китайском городе Чжэнчжоу, административном центре Хэнань, прошел саммит СМИ и аналитических центров стран Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие, тема которого сформулирована как "Развитие "Шанхайского духа" и совместное строительство прекрасного дома", собрало более 400 представителей около 200 СМИ, аналитических центров и правительственных органов из стран-членов ШОС, государств-наблюдателей и партнеров по диалогу, а также международных и региональных организаций.

Кыргызстан на саммите представлял директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо", политолог Игорь Шестаков, который считает, что он стал важной площадкой для формирования концептуального понимания деятельности ШОС.

- В глазах простых граждан стран-членов ШОС она выглядит как организация "для глав государств", где обсуждаются высокие материи. Однако участие в ее работе СМИ и аналитических центров делает повестку этой структуры более понятной и открытой для населения. Нынешний саммит стал площадкой народной дипломатии, без которой невозможно развитие устойчивых межгосударственных проектов. Мне удалось договориться о сотрудничестве с экспертами из ЦА, Кавказа и дальнего зарубежья. И я уверен, что аналогичная работа ведется и среди журналистов, - сказал Шестаков.

По словам эксперта, в ходе мероприятия были затронуты не только политические и экономические, но и культурно-гуманитарные темы. Шестаков подчеркнул важность неформальной части мероприятия, организаторы которого создали благоприятную атмосферу для общения участников вне официальных заседаний. Также он отметил, что в итоговой резолюции форума особое внимание уделено необходимости стабильности и безопасности в современном мире. Особое значение саммит приобретает на фоне предстоящего председательства Кыргызстана в ШОС в 2026 году. Это, по мнению Шестакова, открывает новые возможности для углубления интеграции, в том числе за пределами высоких кабинетов.

- Для того чтобы кыргызстанцы могли в полной мере участвовать в интеграционных процессах, в экономике, бизнесе, культурном обмене, необходимо ставить вопрос об облегчении визового режима с Китаем. Сегодня граждане КНР имеют преференции при поездках в Кыргызстан, но в обратную сторону ситуация сложнее, - сказал он. - Достижение безвизового соглашения с Китаем стало бы реальным шагом, который приблизил ШОС к повседневным интересам обычных людей и показал бы, что организация действительно работает.

Комментируя потенциал кыргызско-китайского сотрудничества, политолог подчеркнул его устойчивый и растущий характер.

- За последние годы товарооборот с Китаем демонстрирует настоящий прорыв. В 2024 году он превысил 22 миллиарда долларов, а за первые пять месяцев текущего года уже более 11 миллиардов. Кыргызстан вышел на второе место в регионе по объемам торговли с КНР. На китайском рынке начала появляться продукция кыргызских аграриев. Китай - страна, которая обеспечивает себя продуктами питания, и если наша продукция находит там спрос, это говорит о ее качестве и конкурентоспособности, - отметил он.

Немаловажную роль, по словам эксперта, играют китайские инвестиции в инфраструктурные проекты в Кыргызстане. Особенно в регионах, где создаются новые рабочие места и условия для малого бизнеса.

- Мы по-прежнему остаемся страной миграции. Но модернизация инфраструктуры благодаря сотрудничеству с Китаем - это путь к снижению оттока трудовых ресурсов. Саммит в Чжэнчжоу подтвердил, что ШОС выходит за рамки исключительно политической платформы. Она превращается в механизм взаимодействия между государствами и обществами от экспертных кругов до бизнеса и культурных деятелей. А учитывая председательство Кыргызстана в следующем году, перед страной открывается окно возможностей, чтобы не просто участвовать, а формировать повестку организации, влияющей на будущее значительной части планеты, - подытожил Игорь Шестаков.