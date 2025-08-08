Кыргызстан может выступить посредником в переговорах России и Азербайджана

Обострение отношений между Россией и Азербайджаном в последние месяцы отражает глубокие геополитические сдвиги, особенно заметные в Закавказье, где усиливается конкуренция за влияние. Баку активно укрепляет связи с Турцией и Западом. Дополнительное напряжение вносит карабахский фактор: стремление Азербайджана к полной интеграции Нагорного Карабаха после завершения активной фазы конфликта сталкивается с позицией России, сохраняющей поддержку армянской стороны. Ситуацию усугубляют информационные и дипломатические трения. Обмен резкими заявлениями и демонстративные шаги на уровне внешней политики свидетельствуют о растущем недоверии, которое может повлиять не только на двусторонние отношения, но и на устойчивость всего региона Центральной Азии.

Директор фонда "Институт развития общественных отношений стран Центральной Азии" Калдан Эрназарова поделилась со СМИ своим мнением по поводу данной ситуации.

"Конфликт между Россией и Азербайджаном - тревожный сигнал для союзников. Внезапно вспыхнувшее разногласие стало напоминанием о том, что даже между странами с долгой историей дружественных отношений могут возникнуть серьезные противоречия. Причины происходящего остаются не до конца ясными. Возможно, они кроются в пересечении более широких геополитических интересов, о которых пока можно лишь строить догадки.

Обострение между двумя странами может негативно сказаться на их взаимодействии в рамках СНГ, где Россия и Азербайджан традиционно выступают как активные участники. В 2022 году они подписали декларацию о союзнических отношениях, подтверждающую стремление к стратегическому партнерству. Россия занимает третье место среди внешнеторговых партнёров Азербайджана, уступая лишь Италии и Турции. По итогам 2024 года товарооборот между странами составил почти $4,8 млрд - на 10,1% больше, чем в 2023 году. В первом полугодии 2025 года этот показатель превысил $2,5 млрд, увеличившись на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На фоне нарастающего напряжения страдают не только дипломатические связи, но и простые люди, оказавшиеся заложниками обстоятельств, которые они не выбирали. Именно поэтому сейчас особенно важно проявить выдержку, сохранять трезвость суждений и стремиться к деэскалации", - сказала Калдан Эрназарова.

Для стран Центральной Азии обострение между Россией и Азербайджаном - серьёзный вызов с многослойными последствиями. В экономической сфере эскалация может повлиять на торговые связи, логистику, энергетические проекты и инвестиционные потоки, поскольку обе страны играют важную роль в региональной экономике. В политическом плане усиливающееся давление со стороны союзников может поколебать традиционный нейтралитет центральноазиатских государств и вынудить их занять более определённую позицию. Вопросы безопасности тоже становятся актуальными, ведь нестабильность в постсоветском пространстве способна спровоцировать рост миграционных потоков и усиление радикальных настроений. Всё это требует от региональных лидеров особой осторожности, стратегической гибкости и готовности к быстрой адаптации.

"Это не изолированное событие, а тревожный сигнал для всего постсоветского пространства, особенно для стран Центральной Азии. Для Кыргызстана, как и для его соседей, подобное обострение несёт в себе не только дипломатические риски, но и прямые последствия в сферах экономики, безопасности и внутренней политики. Регион тесно связан с обоими государствами через торговлю, энергетические коридоры, миграционные потоки и участие в многосторонних организациях. Любая нестабильность между крупными игроками вроде Москвы и Баку может нарушить привычные маршруты поставок, затормозить инвестиционные проекты и повлиять на стратегические инициативы, включая транспортные и инфраструктурные программы. Политически ситуация ставит Центральную Азию в сложное положение. Страны региона традиционно стремятся к взвешенному нейтралитету, лавируя между интересами России, Китая, Турции и Запада", - отметила директор фонда "Институт развития общественных отношений стран ЦА".

Кыргызстан, обладая богатой дипломатической традицией и активным участием в региональных инициативах, способен сыграть конструктивную роль посредника в урегулировании напряжённости между Россией и Азербайджаном. Бишкек может предложить нейтральную площадку для диалога, инициировать гуманитарные и культурные проекты, направленные на укрепление доверия, а также использовать свой голос в международных организациях, чтобы призывать к деэскалации и уважению суверенитета всех сторон. Такой подход не только укрепит позиции Кыргызстана как миротворца, но и повысит его авторитет на международной арене.

"В условиях нарастающего напряжения между Россией и Азербайджаном для скорейшего урегулирования конфликта может потребоваться участие посредников из числа стран - членов СНГ. Ухудшение отношений между ключевыми участниками Содружества неизбежно отразится на общей стабильности организации, делая её более уязвимой перед внешними вызовами и снижая потенциал коллективного реагирования. В этом контексте особую роль может сыграть Кыргызстан, который демонстрирует устойчивые и доверительные отношения как с Россией, так и с Азербайджаном.

Показательным стал недавний рабочий визит Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Азербайджан 3–4 июля, в ходе которого была торжественно открыта школа "Айкөл Манас", построенная на средства Кыргызстана. Этот жест не только подчеркнул культурную и гуманитарную близость двух стран, объединённых языковыми и историческими связями, но и подтвердил готовность к углублению партнёрства. В то же время Россия остаётся стратегическим союзником Кыргызстана в рамках таких организаций, как СНГ, ЕАЭС, ШОС и ОДКБ, а также важным партнёром, с которым нас связывает общее историческое прошлое.

В этом контексте Кыргызстан может предложить нейтральную площадку для диалога и примирения сторон, используя свой дипломатический потенциал и репутацию миротворца. Дополнительно можно рассмотреть формат привлечения других тюркоязычных республик Центральной Азии в качестве медиаторов - это не только усилит региональную солидарность, но и повысит роль Центральной Азии как конструктивного участника в решении кризисных ситуаций. Такой подход способен внести вклад в стабилизацию обстановки и укрепление доверия между странами", - заключила Калдан Эрназарова.

Обострение между Россией и Азербайджаном - это одновременно вызов и шанс для Центральной Азии продемонстрировать зрелость, дипломатическую гибкость и региональную солидарность. Кыргызстан может выступить голосом примирения, напоминая, что даже в эпоху геополитических штормов человеческие связи и мудрость способны прокладывать путь к взаимопониманию и устойчивому будущему.

В условиях, когда напряжённость грозит перерасти в затяжной конфликт, особенно важно помнить, что устойчивый, пусть и непростой мир всегда предпочтительнее "доброй" войны, которая неизбежно приносит страдания и разрушения. На фоне мировой нестабильности, множества военных конфликтов и глобальных потрясений - от экономических кризисов до климатических катастроф - каждая точка напряжения становится частью более широкой картины уязвимости. Центральная Азия, как регион с глубокими традициями мирного сосуществования, может не только предложить дипломатические решения, но и стать примером того, как разум и уважение способны преодолеть политические амбиции. Мир, даже хрупкий, всегда даёт шанс на восстановление, диалог и будущее, тогда как война лишь множит боль и отдаляет возможность согласия.